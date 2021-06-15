強到沒對手的「海鮮泡麵霸主」！老饕推爆「2款」：真的厲害

台灣泡麵款式五花八門，近年來更有許多外國品牌出現，讓民眾的選擇更加多樣。對此，就有網友表示，想知道哪個泡麵品牌的海鮮泡麵最受到大家青睞，故好奇提問「海鮮泡麵的霸主？」而引來許多老饕曝光答案。

原PO於PTT八卦板上發文，表示自己準備料理海鮮泡麵時，突然動了念頭想買一大包海鮮泡麵，來煮個海鮮泡麵全餐，「再加個花枝、蝦仁、蛤蠣，前提是我必須要決定買哪個牌子的海鮮泡麵」，這就讓他好奇詢問「大家覺得哪個牌子的海鮮泡麵最好吃呢？有沒有八卦」。

問題一曝光，其中泡麵品牌「來一客」被最多人推薦，「來一客跟韓國海鮮拉麵，讚讚」、「來一客的海鮮真的厲害！」、「來一客，一條三碗的份量剛剛好」、「來一客，份量剛好」、「來一客海鮮超讚」、「來一客是經典」、「來一客，鮮蝦魚板」；此外，日本泡麵「日清」也有不少老饕提及，直言「絕對日清」、「來一客跟日清超強」、「日清，完全沒對手」。

不過，鄉民們也紛紛點名其他品牌，「韓國的螃蟹拉麵」、「韓國>50元的海鮮口味都不錯」、「海鮮料都自己加了，那買個媽媽麵就夠啦」、「韓國農心魷魚」、「金螃蟹、農心魷魚」。（編輯：陳雅雲）

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