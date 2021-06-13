影／美味親子丼不到50元！專家「簡單小資食譜」曝密招：雞肉超鮮嫩

▲ 50元有找的居家防疫省錢料理，親子丼DIY簡單又快速。（圖／沒錢吃飯 授權）

全國新冠疫情延燒不斷，居家防疫成為人人有責的使命，但苦於糧食與經濟問題，受不了餐餐泡麵裹腹、小資族沒錢餐餐吃外送，在家成為「特級廚師」變成大家生活中的課題之一。經常分享「省錢料理」的YouTube頻道「沒錢吃飯」，毛利哥分享許多人喜愛的「親子丼」省錢料理DIY，不僅準備材料相當簡單又省錢、烹煮料理方法也相當易懂！

需要準備的食材與調味料有：雞里肌肉、雞蛋、洋蔥、白飯、冷凍蔥，醬油、鹽巴、太白粉、糖、鰹魚粉。

料理過程十分易懂、烹飪時間也不算長唷！：

步驟一、將半盒雞里肌肉去筋，為了增加飽足感（份量多）的感覺，將肉盡量切多塊一點。接著將肉放置一旁，趕緊將砧板清洗，避免導致沾黏。之後將一旁的里肌肉灑上一點點太白粉、鰹魚粉、些許醬油、水，用手抓捏醃製，抓至醬汁變成濃稠狀即可。

步驟二、使用半顆洋蔥，剝開兩層皮，將綠色部位去掉，接著隨便切碎即可。

步驟三、將雞蛋直接打入碗中，蛋黃與蛋白不需要混的太均勻，輕鬆打散即可。

步驟四、將鍋中加入250cc的水，加入洋蔥、1匙鰹魚粉、3匙台式醬油、半湯匙的糖，簡單攪拌後，轉小火加蓋悶煮約5~10分鐘。

步驟五、將剛剛醃製好的雞肉放入鍋中，將火力稍微開大，使其開滾。滾沸後關小火加蓋，約悶煮2分鐘。

步驟六、開蓋後，將16g冷凍蔥加入，稍微攪拌後，開至中火讓湯汁再滾一下，接著順時鐘倒入蛋液，使鍋內食材充分淋到蛋液，蓋上鍋蓋後悶煮約10秒鐘。

步驟七、將烹煮好的食材倒入白飯上，就大功完成啦！

是不是很簡單又快速呢？不如在家試著一起做看看，一起當個小資界「特級廚師」吧！（影音編輯：謝美伶）

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