宅家抗疫總動員！防疫家電超實用，618防疫購物節等你來一起宅在家挺醫護

這一段時間，台灣壟罩在疫情的危機當中，許多人開始居家辦公、上課，也自發性地減少外出，等同於在家的時間相比過去多了好幾倍。既然如此，為自己也為家人打造一個更舒適的環境，就算減少出門，不能和朋友們在外玩樂，待在家裡也能安全又放鬆！

要讓家裡更加舒適又煥然一新，老舊的家電用品也是時候汰換了。盤點幾樣重點產品，作為陪伴我們度過疫情居家期間的好夥伴，而且這些在「揪感心」的全國電子618防疫購物節不僅都買得到，還有超狂優惠哦！

現在我們酒精不離身，就是明白消毒的重要，那衣服的除菌消毒是不是很容易被忽略呢？國外醫學專家就指出，疫情期間回到家要盡早換掉身上的衣服，避免病菌殘留，除了漂白水有殺菌功效，高溫也是很重要的關鍵。市面上有許多蒸氣洗衣機，或者洗烘脫洗衣機，都能在洗滌衣物的過程給我們多一層安心的防護，在這段期間非常值得購入。另外，婆婆媽媽們也要盡量避免外出採買食物，所以如果家裡有一台大容量的節能冰箱，將糧食一次買足存放，減少外出在傳統市場、量販店和陌生人群聚的機會，也是對自己和家人最好的保護。全國電子618防疫購物節推出指定洗衣機、冰箱9折優惠，並且還有五年延長保固，真的是讓人超放心！

另外，很多人都在家辦公、上課，桌機、筆記型電腦、硬碟等3C配備或周邊線材當然也要跟著更新，更別提現在炎炎夏日，趁現在購入節能變頻冷氣，讓在家也能舒適又有效率。全國電子618防疫購物節當然記得大家的需求，不只數位3C週邊商品 2件8折起，購買指定輕薄電競筆電再送電競喇叭；而買冷氣除了9折優惠外，周末還有環保集點最高回饋現金2000元，再申請政府貨物稅減徵，最高退2000元。還有原廠好禮送，最高省下8000元，全部算一算最高省下12000元，再享總統級精緻安裝和8年免費延長保固，而且推薦親友購買冷氣，雙方都可獲得Line Points 500點，此外，還能以6折價加購dyson空氣清淨機，真的是超多好康優惠的！

不過疫情的影響不僅止於民生，對許多人來說，不能出門、不能群聚，在家的休閒活動就顯得格外重要，換一台新電視再加上加家庭劇院，用來追劇、接遊戲主機和家人同樂，或者假如奧運如期舉辦，也能用大電視來跟上四年一度的奧運風潮！全國電子618防疫購物節除了Switch現貨供應中，另外還推出指定電視9折，四萬元以上指定機型再享好禮三選一，包含伊萊克斯吸塵器、禾聯掃地機器人、Braun手持攪拌棒等任您挑選，還可以7折起的價格加購家庭劇院組、壁掛架、HDMI極速影音傳輸線等周邊配件，快趁現在幫客廳打造超享受的電視空間吧！

全國電子618防疫購物節從6/16到6/20，除了上述這麼多優惠，線上購物同享全館家電9折的超值折扣！在這可能要長期抗戰的疫情期間，記得要配合政府防疫，進入門市要配戴口罩並實施實聯制登記，全國電子也會每日定期消毒並管制賣場流量，提供大家一個安心的購物環境，其餘關於家電產品的需求，就讓揪感心的全國電子為您服務，並陪伴大家一起戰勝疫情！

618防疫購物節完整優惠:https://reurl.cc/og1Zzq