你的喵星同學已上線！老師上課先點名「貓呢？」 網笑：不能翹課了

又是一隻因為疫情而受害的貓星人！網友陳瑋婕有一對兒子，日前因為疫情關係他們在家遠距上課，不料每次老師線上教課時，家中的貓咪「芋圓」不時從鏡頭前走過，日前老師一上課竟然先喊：「Hi~Lucas，芋圓呢？」網友全笑說：「以後貓不能翹課了！」。

陳小姐受訪時表示，1歲多的芋圓是一隻有一點傲嬌又愛撒嬌的紫丁香英短，兩位哥哥和牠玩時，雖然牠會流露出不耐煩的表情但還是乖乖配合，如果沒人理牠又會狂刷存在感，最喜歡懶洋洋地像個大叔一樣四處坐、隨處躺著發呆。自從兒子們在家遠距離上課後，芋圓常常坐在桌上將鏡頭擋住，或是在桌底下玩哥哥們的腳，因此老師不僅知道芋圓的存在，常常看到牠就會呼喚牠，也會叫班上同學來看貓咪。日前4歲多的弟弟上課時，一上線老師第一句話竟然說：「Hi~Lucas，芋圓呢？」讓一旁的陳小姐忍不住噴笑！

陳小姐還爆料，之前曾經找過寵物溝通師詢問芋圓是否想要有個伴？芋圓竟說：「要女生，家裡只能有我一個男生（公貓），我要面子的好嗎？」陳小姐打趣地又問：「是想要生baby嗎？」沒想到芋圓竟然回應：「妳太閒嗎？我可以讓妳忙一點！」隨後又自爆以前不爽的時候就會亂尿尿，但最近大家都在家陪伴，讓牠心情大悅！

不過也因為如此，加上陳小姐前陣子工作時間長，便從貓舍帶一隻小貓回家陪芋圓，沒想到小貓被醫師宣判需要馬上住院，與貓舍連繫後貓舍將小貓接回，隔兩天得知小貓已經往生，隨後芋圓出現發燒症狀到醫院檢查，這才知道牠被傳染貓瘟，由於貓瘟沒有藥醫只能靠自己支撐，經過一個多月的煎熬，幸好芋圓在5月初康復，也因此嚇壞了陳小姐一家人！

陳小姐也透露，幸好平時有替芋圓補充保健食品，大病一場後又增加免疫力與益生菌補品，就是希望牠健健康康，因此才有現在陪哥哥們一起上課的趣味日常。而許多網友看了芋圓的照片都紛紛笑說：「貓貓是老師及家長在這居家學習裡唯一小確幸」、「老師：Hi Lucas，點完名你可以走開了，叫芋圓來上課！」、「以後貓都不能翹課了」、「芋圓 : 關我喵生P事」、「貓才是老師的學生」、「貓：奴才都在家煩我，沒想到螢幕裡的別家奴才也要煩我！」。