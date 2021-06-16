超高CP值！內行授印尼泡麵「道地吃法」：加1物變高級又美味

▲一包只賣10元的印尼泡麵，究竟好吃在哪裡？貼文曝光引發熱議，釣出行家分享一招道地吃法，立刻變得高級又美味。（示意圖／NOWnews資料照）

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。而台灣除了國產泡麵之外，進口泡麵也不少，近日就有網友在《Dcard》貼文提到，想知道一包只賣10元的印尼泡麵，究竟好吃在哪裡？貼文曝光引發熱議，釣出行家分享一招道地吃法，立刻變得高級又美味。

原PO在文中表示，他無意間逛到泡麵貨架上的印尼炒泡麵，發現一包只要10元，隨手拍下一張照片，並好奇詢問廣大網友「印尼炒麵好吃嗎？」

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「才10元可以買來試試看，個人覺得不錯但一包我絕對吃不飽」、「每次都要煮2包，但蠻好吃的又便宜」、「我超愛這個的，好吃又便宜，月底吃土的救星」、「道地的炒泡麵都是用這種煮的！」、「一定要加荷包蛋」。

對此，更有女網友分享一招道地吃法，立刻讓印尼炒泡麵變高級又美味，「跟大家分享，加金桔超好吃，就煮完擠金桔汁加進去喇一喇，之前去印尼親戚家吃到的」，她提到親戚們也會加飯進去一起拌著吃，但她比較吃不慣配白飯的味道。

不過，也有一票苦主表示「印尼或東南亞商店6元，一餐吃5包肚子飽、錢包也飽，缺點就是那三格醬料，每次手跟剪刀都很油」、「那個油包不知道怎麼開，才能避免沾到手上的感覺，已經儘量擠在一起，再用剪刀剪開，但要擠在碗內，手都還是會沾到！油包真的太厲害了」；也有網友認為「我完全不能接受任何鹹甜的東西，所以我覺得很難吃」、「從開始到吃不知道要洗幾次手」。（編輯：賴詠璿）

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