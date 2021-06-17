破解LINE不讀不回！讓對方無法「iPhone長按預覽訊息」　網友出神招

每個人使用通訊軟體聊天時的習慣都不盡相同，有人喜歡傳貼圖，有人喜歡「預覽訊息」，而這些傳訊息的習慣其實對有些人來說會覺得莫名其妙，因此近日就有網友在網路上發文表示疑惑，「有些人使用iPhone的長按功能，預覽LINE的訊息是不是很難避免？」沒想到就有學生妹透露出1招防止這樣的情況，直言「超級有用」，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「如何避免被預讀訊息呢」文章表示，「使用iPhone手機的，都可以用長按來預讀訊息不要回，但好像也只能看到最新的幾則而已，那大概要在回完自己的內容後多墊『幾個貼圖』，對方才沒辦法偷讀呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「語音訊息啊」、「對那種不讀不回的，我都一次傳一個字，看他怎麼預覽」、「給你一個我的好方法，我都在圖片裡面打字，字都要打的很小，他預覽也看不到一定要點進圖片放大才能看到，而且他跳出通知只會是[圖片]，你擔心的話還可以在最後傳幾個貼圖他連預覽都看不到圖片」，甚至更有人說「無聲傳送」最有用，「就算對方正在用手機，也有開提醒的狀況下，也完全看不到你傳了什麼內容，這樣對方看LINE的時候，就會發現你密他好幾則訊息，但他卻沒收到通知，不知道你傳了啥，就會好奇點進去看」、「傳多一點加無聲傳送」。（編輯：王柏文）

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