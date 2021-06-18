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天堂級消暑聖品！夏天芒果「創意吃法」被推爆：根本天然冰淇淋

▲夏天芒果該怎麼吃？她1舉動超聰明，全場大讚「根本天然冰淇淋」。（示意圖／取自pixabay）
文 : NOWnews今日新聞

芒果產季到來，全台也開始炫起一陣芒果瘋，許多人紛紛吃起芒果，換得夏日中的小清涼。而近日就有一位網友在網路上分享自己吃芒果的特殊方式，聰明的舉動曝光後，讓全場網友紛紛大讚「根本是天然的冰淇淋」，引起熱議。

▲從照片中可以看到，削成塊狀的芒果被冷凍起來後，上面佈著一層薄薄的冰沙，看起來超美味。（圖／翻攝自PTT）
▲從照片中可以看到，削成塊狀的芒果被冷凍起來後，上面佈著一層薄薄的冰沙，看起來超美味。（圖／翻攝自PTT）

這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「冰芒果超好吃！」的文章表示，「這陣子媽媽買了好多便宜的芒果，下面這張是我拿了幾塊芒果冰進冷凍庫凍了24小時後的美麗模樣」，原PO更隨文附上圖片，從照片中可以看到，削成塊狀的芒果被冷凍起來後，上面佈著一層薄薄的冰沙，看起來超美味，原PO也直言「拿出來解凍5分鐘開吃 超讚的啦，微微退冰後外圍是芒果的口感，裡面則是綿綿冰的口感，整個嘴中都是芒果味超香的，這時候搭一球牛奶冰淇淋肯定更棒！」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「帶點酸的芒果真的好吃，之後也來試試凍起來的吃法」、「拿去攪拌變冰沙」、「冷凍後超好吃」、「我們家都這樣吃歐！像很濃醇的芒果冰淇淋，每年夏季冷凍庫都備有的天然冰淇淋」、「變化吃法：加鮮奶打芒果牛奶冰沙」、「芭樂跟葡萄凍起來也真的很不錯」。（編輯：王柏文）

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Tags : 冰淇淋創意吃法夏天消暑美食芒果

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