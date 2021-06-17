別讓主子不耐煩！小白貓「皺眉」緊盯奴才修玩具：你到底行不行？

別讓主子等到不耐煩！日本一名推主養了兩隻貓咪，日前年紀較小的貓咪「白玉（しらたま）」因為弄壞了玩具，當奴才正在修理時，牠全程「皺眉頭」緊盯著，彷彿在對奴才說：「修好了沒？好慢喔！」。

推特帳號@wataneko_tsuki原先養了一隻蘇格蘭摺耳貓「月」，上個月月底又新增了一隻兩個月大的小白貓「白玉」，雖然牠的名字很秀氣，卻是一位隻不折不扣的貓男孩，由於牠正值活潑愛玩的年紀，不是捉弄月，就是瘋狂玩玩具，或是經常在四處搞破壞。日前白玉又玩懷了一個貓咪玩具，當奴才拿起來正在修理時，沒想到白玉竟然占在奴才面前，仔細地盯著手裡的玩具，還不自覺皺起眉頭，彷彿在說：「什麼時候才能修好？能不能快一點吶？」。

推主將白玉皺眉頭的照片分享在網路上，短短一天時間就已累積超過7.4萬人次按讚分享，不少網友紛紛笑說：「表情也太有戲了」、「貓：啊你是好了沒啦？有點久欸！」、「皺眉頭的貓貓」、「牠在想你到底行不行」，現在來看一段牠的影片吧！