夏天就要吃剉冰！老饕激推經典組合：「4種配料」再加「1醬」

夏天有些人會選擇到河邊、海邊玩水消暑，有些人則會在家吹冷氣不出門，而吃冰絕對是大眾最愛的消暑方式之一。而近就有網友在網路上表示疑惑「吃剉冰的『4種配料』該怎麼選？」沒想到全場都喊出4款經典口味，直言「一定都會有」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「『四種冰』都選哪些配料阿？」的回文表示，「夏天已經來臨了，大家應該開始想吃剉冰了吧？那如果買『四種冰』的話，大家都選哪些配料？」原PO也直言「我會選『粉粿』、『仙草、咖啡凍』、『地瓜圓』、『紅豆』，最後另外加10元煉乳！ 很重要，煉乳必加的！沒有加煉乳的剉冰根本沒有吃的必要」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

而全場網友們紛紛喊出了經典4口味，分別為「芋圓」、「仙草」、「粉粿」、「紅豆」最多人喜愛，只要有選到的配料中，至少都會有1至2樣為這4種裡的其中之一，「粉粿、仙草、椰果、愛玉」、「一定有芋頭、芋圓」、「芋頭、湯圓、粉粿、隨機」、「紅豆、芋圓、布丁、仙草+10元煉乳」、「除了紅豆都很好吃」、「紅豆、芋圓、硬花生，基本就這三種，其他可以隨便配」。（編輯：王柏文）

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