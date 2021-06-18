這是在自己嚇自己嗎？日本一名推主家中養了四隻貓咪，日前弟弟撿回一隻賓士小貓「オレオ奧利歐」，由於需要暫時與其牠貓隔離所以將牠關在房間裡，沒想到牠看見鏡子裡的自己時，竟然拱背「狂炸毛」，網友看了竟幫腔笑說：「出來單挑啊！」。

根據身為漫畫家的推主@boy_rkgk619描述，這隻小貓是她哥哥幾天前在工作時撿到的小浪貓，僅僅1個月大、體重還不到1公斤，本來打算在自己家照顧一段時間後送給弟弟的友人，但是牠個性沉穩又聰明，家人每天都在牠身上發現不同的驚喜，因此決定收編牠成為家裡第5隻貓咪。日前因為牠還在隔離階段暫時無法與其他大貓接觸，單獨待在房間裡的奧利歐不掩好奇的心，在房間裡走來走去時，意外發現鏡子裡「有另一隻貓咪」，由於是第一次看見自己，竟然瞬間朝「對方」拱背炸毛，這一切剛好被推主拍了下來！

奧利歐的照片在短短不到10天就吸引超過22.4萬人次按讚分享，許多網友紛紛笑說：「炸毛也太可愛了」、「轉世後第一次發現自己是貓的那一刻」、「小貓：你是誰？出來單挑啊！」、「根根分明的炸毛」、「牠其實是刺蝟」。