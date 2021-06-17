影／牠們都聽得懂！一喊「關鍵字」兩隻貓咪同時起立　網：竟還喵回去！

別再說貓咪聽不懂人話了，其實牠們只是選擇要不要回應而已！日本一名推主養了一對曼赤肯貓「Apollo阿波羅」與「Juno茱諾」，這天奴才一喊「好了，我們吃飯吧！」沒想到兩隻貓「瞬間秒懂」喵了一聲後立刻起身，網友看了全驚呼：「貓咪真的聽得懂人話！」。
相信不少飼主都知道，毛孩養久了多多少少都聽得懂一些「關鍵字」，尤其對於愛吃的貓咪來說，這些關鍵字不外乎就是「吃飯」、「罐罐」、「肉泥」等充滿食物的「內容」。日本一名推特帳號@juno_apo的主人翁就是兩隻愛吃的曼赤肯貓，雖然兩隻貓咪個性大不同，灰貓阿波羅撒嬌又愛講話，橘貓茱諾則是傲嬌又頑皮，但是想隻貓都很喜歡吃飯，推主在飼養他們一年後，發現牠們開始對「吃飯」這個字非常敏感。這天推主看到兩隻貓盯著自己，便隨口說了一句：「好了，我們去吃飯吧！」沒想到茱諾「喵」一聲回應後，兩隻貓立刻起身準備前往用餐的地方，彷彿真的理解奴才的話並回答：「好喔！」。
先來看看這段影片~
完全に言葉を理解してる人たち🐱🐱 pic.twitter.com/QUb5leOZdZ
— 短足マンチカン*✭ジュノ (@juno_apo) May 31, 2021
貓咪的影片分享在網路才短短2個多星期，竟然吸引超過223萬人次觀看，許多網友都紛紛表示：「太驚人了，真的聽得懂！」、「還會回應，好可愛」、「就說貓咪聽得懂人話」、「吃貨真的很會聽關鍵字」、「好聰明的貓咪」。
同場加映茱諾對「吃飯」的反應，果然是吃貨貓呢！
まだご飯の時間じゃないから待ってって言おうとしたのにあげざるを得なくなった#ねこの日 #猫の日 pic.twitter.com/vQTijyviLw
— 短足マンチカン*✭ジュノ (@juno_apo) February 22, 2021