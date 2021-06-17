影／牠們都聽得懂！一喊「關鍵字」兩隻貓咪同時起立　網：竟還喵回去！

別再說貓咪聽不懂人話了，其實牠們只是選擇要不要回應而已！日本一名推主養了一對曼赤肯貓「Apollo阿波羅」與「Juno茱諾」，這天奴才一喊「好了，我們吃飯吧！」沒想到兩隻貓「瞬間秒懂」喵了一聲後立刻起身，網友看了全驚呼：「貓咪真的聽得懂人話！」。

相信不少飼主都知道，毛孩養久了多多少少都聽得懂一些「關鍵字」，尤其對於愛吃的貓咪來說，這些關鍵字不外乎就是「吃飯」、「罐罐」、「肉泥」等充滿食物的「內容」。日本一名推特帳號@juno_apo的主人翁就是兩隻愛吃的曼赤肯貓，雖然兩隻貓咪個性大不同，灰貓阿波羅撒嬌又愛講話，橘貓茱諾則是傲嬌又頑皮，但是想隻貓都很喜歡吃飯，推主在飼養他們一年後，發現牠們開始對「吃飯」這個字非常敏感。這天推主看到兩隻貓盯著自己，便隨口說了一句：「好了，我們去吃飯吧！」沒想到茱諾「喵」一聲回應後，兩隻貓立刻起身準備前往用餐的地方，彷彿真的理解奴才的話並回答：「好喔！」。

先來看看這段影片~

貓咪的影片分享在網路才短短2個多星期，竟然吸引超過223萬人次觀看，許多網友都紛紛表示：「太驚人了，真的聽得懂！」、「還會回應，好可愛」、「就說貓咪聽得懂人話」、「吃貨真的很會聽關鍵字」、「好聰明的貓咪」。

同場加映茱諾對「吃飯」的反應，果然是吃貨貓呢！