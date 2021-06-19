超愛喝！「童年果汁」清爽酸甜還可配牛奶　眾淚憶：長大真的喝不太到

夏日來臨，時常汗流浹背，除了善用其他電器、清涼小物外，選對水果與飲料也能有效解身體的熱。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「炎夏該喝什麼清涼開胃？」對此就有過來人揭露了1款童年回憶，直言「配牛奶喝真的超棒」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「大家小時候有喝過桑葚汁嗎？」的文章表示，「最近越變越熱，想起小時候媽媽都會準備桑葚汁給我喝，酸酸甜甜的很開胃」，但原PO更接著說「可惜現在好像買不太到，有點懷念，想知道大家小時候也喝過桑葚汁嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

而過來人網友們紛紛點出喝「桑葚汁」的經驗談，「超愛喝，現在都買不太到」、「小時候還自己泡過呢，阿嬤家山上很多桑樹」、「桑葚超棒」、「桑葚超棒，幼稚園國小那邊常常喝，長大真的喝不太到嗚嗚」、「童年回憶，不過長大以後真的都沒喝過了」，甚至更有人說「桑葚牛奶超好喝喔」、「桑葚牛奶超好喝+1，我直接買一瓶桑葚汁+鮮奶自已加」、「桑葚加牛奶超讚，很好喝」、「桑葚牛奶好喝啊」。

事實上，桑葚又稱桑椹，俗稱桑子，未成熟時為綠色，逐漸成長變為白色、紅色，成熟後為紫紅色或紫黑色，味酸甜。桑葚中含有多種功能性成分，如蘆丁、花青素、白黎蘆醇等，有防癌、延緩衰老、抗發炎、增加血管彈性等效果，也有護眼、助消化、防白髮的好處（編輯：王柏文）

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