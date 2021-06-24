韓國泡麵冠軍決鬥！網友刷爆留言：「美味3天王」一生推！記得加起司！

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。而台灣除了國產泡麵之外，進口泡麵也不少，近日就有網友在PTT女孩版提到，韓國的泡麵當中，目前只吃過「辛拉麵」，不禁好奇韓國口味泡麵大家推哪幾款？貼文立刻引發熱議，鄉民們狂喊美味「3大天王」。

原PO以「韓國口味泡麵大家推哪幾家？」為題，貼文提到因為租屋處冰箱很小，也沒有廚房，只有電磁爐可以使用，現在三餐都以泡麵跟叫外送為主，並稱「家中的泡麵也差不多要見底，需要再買一些，準備買韓國的泡麵，目前也只吃過辛拉麵，我好弱」，不禁好奇詢問廣大鄉民「韓國泡麵有大推嗎？雖然貴一點，但反正也無法出門亂花錢，只好吃好點的泡麵了」。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「浣熊炸醬麵、小浣熊辣海鮮烏龍麵」、「好市多金螃蟹超讚」、「不倒翁海鮮風味烏龍一生推」、「三養粉紅奶油辣雞」、「辣雞麵，想到就流口水，因為超辣」、「他們麵條真的都很Q好吃欸」、「不倒翁的都很好吃，愛起司拉麵」、「不辣的可以買馬鈴薯麵」。

對此，呼聲最高的韓國泡麵為「金拉麵」、「安城湯麵」和「辛拉麵」，「金拉麵比辛拉麵好吃很多」、「推安城湯麵，不像辛拉麵只有辣味，有完美比例的調味」、「覺得辛拉麵用泡的不好，一定要用煮的然後加一堆料」、「我辛拉麵吃不膩，記得加起司」；不過，也有部分網友認為「辣味覺得都差不多」、「不太吃辣所以很少選韓國的」、「辛拉麵我覺得真的過譽」。（編輯：賴詠璿）

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