貓咪「山竹手穿拖鞋」萌翻網友：是愛乾淨的主子！

原來是一名愛乾淨的主子啊！住在台中市的飼主劉柚柚養了一隻可愛的白底虎斑貓「土豆」，日前牠疑似嫌棄家裡地板有一點髒，剛好看見地上有一雙拖鞋，便將自己的兩隻「山竹手」伸進去，不過卻露出一大半身體，讓奴才看了忍不住笑說：「賣萌拖鞋怪！」。

劉先生回想起領養土豆的經過時表示，牠是在勤美領養的小貓，當時牠只有4個月大，其他貓咪看到人都會主動來撒嬌，唯獨牠一直睡覺，劉先生覺得牠這樣不行、很可憐，因此就將牠帶回家侍奉。小時候的牠有一點害羞膽小，但隨著年紀增長，土豆目前4歲早已老神在在，像大叔一樣悠閒悠閒的，除了偶爾看見柴犬前輩會出手「打幾下」，或是抓到蟑螂先玩弄再說，還因此常常出現一些神奇的動作！

日前劉先生看見土豆將拖鞋當作貓抓板玩，原本他正在滑手機沒有留意，後來再去看時竟然目睹牠趴在藍色拖鞋上，一雙小白手剛好套進鞋子裡，覺得太可愛了便立刻將牠拍下來分享在貓咪社團，並且寫下：「賣萌拖鞋怪！你是不是嫌地板髒？不過你4/5的胖身體外漏了啊！」。

而網友看了都紛紛笑說：「這是一隻有潔癖的貓」、「我家的只會破壞不會建設」、「拖鞋買太小了啦」、「白襪襪就是可愛」、「原來大家的貓都有一樣的嗜好」、「好可愛哦……我家的貓專咬拖鞋，常常找不到鞋」現在來看一段土豆的影片吧！

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