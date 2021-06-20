「只要按一鍵」手機更快充飽電！日本節目實測：可節省44分鐘

▲手機是現在人手必備的物件，隨著使用量變大，各式快速充電的配件也隨之問世。（示意圖／取自pixabay）

現在人手一支智慧型手機也是常見的事情，由於功能眾多，許多人使用手機的時間非常久，但如果遇到手機沒電那可就頭痛了！而為了讓沒電的手機快速充電，不少人都會花錢購買快充頭、快充線等等，但其實，只要在手機充電的時候按下「一個按鈕」，手機充電的速度可以加快44分鐘！

日本富士電視台節目《ノンストップ!》就示範教學，如果想要加快手機的充電速度，只需要在充電的時候開啟「飛航模式」，由於這時候手機是沒有通信訊號、也無法連接Wifi跟藍芽，因此就能大大縮短充飽電的時間。

節目中，以工作人員3月前新買的iPhone 12來實際測試，在電力剩下30%的情況下，以相同的電力來源在晚上把電充到100%，開啟飛航模式的手機，只需要1小時58分鐘就可以充飽電，但沒開飛航模式的手機卻需要2小時42分鐘，兩者相差44分鐘之久。

而事實上，「飛航模式」除了能節電，還有其他好處！根據我國衛福部和美國加州公衛部對於手機的使用也提出幾項建議，包含如果睡覺時不想把手機關機，開啟飛航模式的話，也能有效降低輻射對人體的危害，因為該模式開啟之後，就能切斷手機與基地台的聯繫，因此手機釋放出的輻射會大幅減少。（編輯：張嘉哲）

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