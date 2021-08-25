買手搖飲變商業間諜？店員怒揭「3大類奧客」！網友中槍：完蛋我也會

台灣手搖店林立，其琳瑯滿目的飲品在這個炎熱的夏天，讓許多民眾每天都來上一杯。不過，近日就有手搖店的店員出面抱怨，表示最討厭客人踩「地雷前三名」，結果沒想到引發廣大迴響，不少人都笑稱「躺著也中槍，真的很抱歉」，引起討論。

原PO在「Dcard」貼文指出「點完餐才拿錢包出來慢慢掏，或是講話小聲到只有鬼才能聽到，這些真的都是小case，最討厭以下三種人，如果你也被我名列其中的話，那就帶著我的憤怒去X吧！哈哈哈哈哈我開玩笑的」。

第三名、客人完全沒聲音

店員不斷詢問台詞，例如「您好，今天喝什麼呢？」、「還是想喝什麼類型？可以幫你推薦喔！」、「那您決定好再跟我說」，結果一連串的問題，客人一句話都沒有回應，這讓店員傻眼表示「你知道你這樣，我會尷尬到頭皮發麻欸！」

第二名、問題多到以為在錄益智節目

當店員詢問要喝什麼時，客人直接一連串詢問「請問奶綠是奶精加綠茶嗎？」、「那紅茶拿鐵是紅茶加牛奶嗎？」、「那你們蜂蜜綠茶是只加蜂蜜嗎？」、「那鳳梨冰茶是新鮮鳳梨的嗎？」結果當店員一一回答完之後，客人卻說「不用了，謝謝你」接著轉身離開；這讓店員氣憤的說：「我真的超想問他是不是商業間諜！」

第一名、刷個實聯制條碼多困難

現在疫情期間就規定要掃碼QR Code才能夠購買飲料，結果客人死不掃描登記，然後還嗆聲店員，這種的真的不可取，店員表示遇到這種客人真的會直接對他說「你沒掃描我也不會賣你，所以不用這麼大聲，謝謝」，屬於奧客心中第一名。

貼文曝光之後，不少網友紛紛留言「對不起…我沒想到我是第二名＝＝以後不會一直問了」、「完蛋，我是問題有點多的那位第二名可愛顧客」、「第二名商業間諜超好笑的啦」、「親眼目睹第三名過，真的空氣瞬間凝結」、「第一名好嗆，我上班都不敢這樣XD」、「我是第三名欸！好榮耀，但我就是害羞+上選擇困難又想喝飲料麻」、「我也是第三，選擇障礙沒法度啦，拜託我還不想死！饒我一命」。（編輯：張嘉哲）

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