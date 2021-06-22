台灣的地理位置、四季氣候利於種植各種水果，因此又有「水果王國」的美稱，尤其是在炎炎夏日，將水果冰涼食用不僅美味又消暑；近日，以美食、料理聞名的搜狐號《小楊聊美食》分享，有「5種水果」買回家先別急著吃，清洗乾淨後，放入冰箱冷凍一夜，吃起來比新鮮的更美味，甚至比冰淇淋還好吃。

一、草莓

草莓是許多人喜歡吃的一種水果，不僅顏值高、味道好，營養也相當豐富，特別受到女性朋友的喜愛。平常大家都是把新鮮的草莓買回家後，清洗乾淨直接食用，其實草莓冷凍後再吃，味道也很不錯，酸甜又可口，不僅如此，冰凍草莓還可以延長草莓的保存時間，營養也不會流失。

二、葡萄

把葡萄清洗乾淨後，放入冰箱冷凍起來，第二天拿出來吃，吃起來口感有點沙沙的、甜甜的，特別好吃。

三、香蕉

香蕉是生活中最為常見的一種水果，一年四季都可以買得到。香蕉雖然好吃，但是存放的時間不能太久，否則容易變質，但是把香蕉去掉外皮，放進冰箱冷凍起來，就可以延長香蕉的保存時間了，而且冷凍後的香蕉吃起來口感軟Q，裡面帶著少許冰沙口感，涼涼的，就如同吃冰棒一樣，好吃又消暑。

四、榴蓮

榴蓮雖然人們喜好兩極，喜歡吃的人對它愛不釋手，不喜歡吃的人聞到它的味道都會躲得遠遠的。榴蓮的營養價值很高，吃起來口感獨特，但是冷凍過的榴蓮就像雪糕一樣，咬的時候比較硬，含到口裡面就會變軟，別有一番滋味。

五、荔枝

荔枝外形別緻，吃起來甘甜清爽。冷凍後的荔枝味道更美味，咬一口就像是在吃荔枝味的雪糕，特別適合在夏天食用。（編輯：賴詠璿）

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