只要90秒！微波爐煮泡麵「懶人步驟」被讚爆：麵更Q彈還能加蛋加青菜

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐，且近日受到疫情升溫影響，不少民眾也開始瘋買泡麵。對此，一名女網友在臉書社團《老百姓日常三餐交流會》提到，自己特別喜歡用微波爐煮泡麵，不僅硬度剛剛好，還能順便加青菜，最後更不用洗鍋子，貼文曝光引發熱議。

原PO好奇詢問「有人跟我一樣喜歡用微波爐煮泡麵嗎？」她透露自己蠻喜歡這種煮法，不僅麵條煮出來的硬度剛剛好，還能順便加青菜，重點是不用另外燒水洗鍋子相當方便。

原PO接著分享用微波爐煮泡麵的方法，首先準備可以加蓋的碗，先把麵體泡到剛好能攪開的程度，打一顆蛋下去，再蓋起來微波一分半鐘，切記蛋要打在碗的邊邊，不然較容易沒熟。畫面中可見，原PO的泡麵微波完後，青菜已經熟透，雞蛋則呈現半熟狀態，模樣相當美味。

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「我也都這樣煮！倒熱水然後丟一顆蛋，蛋黃戳破微波1～2分鐘，比泡的還好吃」、「微波爐完全是手殘必備，用微波爐做出來的都不會難吃」、「我是冷水放麵直接微波，麵比較Q彈」、「我也是，微波爐出來的麵很穩定，也不用擔心飲水機熱水不熱的問題」、「之前在某咖啡廳打工的時候也是這樣」。

不過，也有細心的網友好意提醒「用微波爐微波水要小心喔，可能會產生突沸現象」；原PO則回應「目前還沒遇過，下次煮的時候會小心的，謝謝你的提醒」。（編輯：賴詠璿）

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