超chill睡姿！貓咪「大字型」爽躺曬太陽　網笑：在進行光合作用

真是令人羨慕的貓生啊！國外一名飼主養了9隻貓咪，經常在推特上分享愛貓們的生活日常，日前推主分享一組愛貓在窗前曬太陽的照片，只見牠以大字形爽躺在桌上，網友看了牠的模樣全大喊：「好想當牠啊！」。

這名多貓家庭的推主在日本北海道郊區經營一間森林咖啡館，並在店裡養了9隻貓咪，由於店家周邊全是花園與樹林，因此推主的貓咪能隨時在大自然中散步嬉戲。日前某一天其中一隻3歲公貓「Bonbon（ボンボン）」捨棄外出放風的機會，待在一張落地窗前的桌上，雙手雙腳伸得直直地仰躺在桌上呼呼大睡，曬著暖暖的太陽「進行光合作用」，由於模樣實在太放鬆，推主立刻拍了下來並分享在網路上！

推主也表示Bonbon不只喜歡躺在桌上，也喜歡躺在任何一個牠覺得舒服的地方，翻開肚肚「閉眼冥想」。而Bonbon的照片瞬間讓牠爆紅，不僅贏得超過10.4萬人次按讚分享，許多網友都忍不住表示：「好令人羨慕的貓生」、「也太chill了」、「這睡姿很野性」、「讚美太陽的主子」、「聖光啊~」、「看得我都想當牠了！」寵毛在這裡還是提醒一下，咖啡廳的貓咪因為都習慣這樣的生活，一般家貓還是不要任意採用放養方式以免走失喔！