魔幻神物！女逛超商見冰品櫃「神祕冰球」　內行揭用途：韓國很多人買

台灣便利商店林立，走沒幾步路就可見便利商店的蹤影，不僅服務項目多元，販售的商品更是應有盡有。16日一名女網友在《Dcard》貼文提到，她逛超商無意間在冷凍櫃發現一杯「神祕冰球」，不禁好奇用意為何，貼文曝光發熱議，一票網友秒曝真實用途，瘋喊「每次都要買！」

原PO表示，她逛超商的冰淇淋櫃時，無意間發現一杯透明飲料杯裝的「神祕冰球」，直呼「酷哦！」不禁好奇這杯冰球的用途為何。畫面中可見，原PO手中握著一杯透明飲料杯，裡面竟裝有一顆球形的冰塊和水，畫面看起來相當魔幻。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「就是水和一顆冰球就對了」、「買這要幹嘛？」「幫你們劃重點，原料：純水」；也有網友詢問「好奇這樣多少錢？」原PO則表示「我記得55」。

對此，立刻有知情網友解答真實用途「韓國超商冰塊杯很常見啊，在外想喝瓶裝飲料、酒很好用」、「加飲料進去也很棒啊，在韓國也很多人買」、「喝飲料好用！每次看到都要買」、「喝酒用的啊@@我以為大家都懂」、「喝酒用這種透明圓球很讚，在家不好弄出」、「對啊，好想念喔！去韓國的時候每天去超商就為了買一杯冰塊跟一袋咖啡，挺便宜方便，還比咖啡店賣的好喝」。（編輯：賴詠璿）

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