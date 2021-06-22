回不去了！「超熱門零食」竟成「已老指標」　鬼鬼吳映潔也懷念：小時候最愛

▲台灣零食從古早味的小點，到現代的創新口味商品，種類應有盡有，更有許多歷久不衰的經典好滋味，是許多民眾的童年回憶。 （示意圖／取自pixabay）

台灣零食從古早味的小點，到現代的創新口味商品，種類應有盡有，更有許多歷久不衰的經典好滋味，是許多民眾的童年回憶。而近日，網友就熱烈討論「哪一款零食讓你最懷念，甚至一說出來就能證明自己已經老了？」引發不少討論。

由於現在疫情期間，許多節目都停錄，熱播中的帶狀節目幾乎都是庫存，配合各位防疫都待在家，《食尚玩家》臉書粉專繼上回討論「如果世界食物只剩下泡麵，你最喜歡哪一碗」引發熱烈討論之後，近日又發出討論串，提問「說出一款零食證明自己年紀已經老了」。

貼文曝光後，引來大批網友熱烈回應「乖乖裡面有玩具版本的」、「裡面有送小漫畫的乖乖QQ」、「乖乖雖然現在還有，但是裡面都沒小玩具，回不去了」、「小漫畫的乖乖說得出來真的老了」、「5元的乖乖，還有附漫畫」、「雖然我老，但必須說還是很懷念漫畫版乖乖」；而最多人推薦的「漫畫版乖乖」，就連女星鬼鬼吳映潔也熱愛，表示「最愛乖乖椰子口味裡面還會有玩具！」讓粉絲笑稱「真的夠老XD」、「鬼鬼有歷練喔XD」

另外，也有不少網友回憶「香煙糖」、「香菸巧克力真的懷念欸」、「用小小保麗龍便當盒裝的芋頭冰」、「酸甘甜，很像藥膏還附一個小湯匙」、「用筷子插進去麥芽糖罐裡，捲成一坨」、「紅色假的那種鱈魚乾」、「一把槍的那種巧克力」、「玉米冰啊，裡面芋頭口味」、「灌在氣球裡面的冰，一個五元」、「冰淇淋汽水，歷久不衰啊」。（編輯：張嘉哲）

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