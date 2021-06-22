小心被封鎖！盤點LINE聊天「長輩愛用符號」　網激動認同：看了超煩躁

近年來科技日新月異，人手一機的情況早已見怪不怪，隨著網路快速發展，不少人都會透過社群軟體如LINE、臉書（Facebook）、instagram等進行聯絡。不過，就有網友指出，發現長輩們喜歡在傳訊時使用「…」的表情符號，因而讓他納悶詢問「各位跟長輩或長者傳訊息的時候也會這樣嗎？」而引來眾人紛紛認同留言。

原PO於PTT八卦板上發文，表示在日常生活中難免要跟長輩或長者使用通訊軟體傳訊息，他發現不少中年人喜歡使用「…」來分段或做結尾，他也舉例如「我只是分析…你們也要提出建議…、有問題…都可以商量嗎…」等狀況。此外，他指出更狠的還有使用「，」來分段的，這也讓他好奇發問「各位跟長輩或長者傳訊息的時候也會這樣嗎？卦？」

問題曝光後，隨即引來眾人紛紛認同留言，「老人家。。。真的。。。自帶財哥體。。。而且是全形版本」、「還以為是長輩講話一直很不爽所以用，原來是很多人都這樣」、「真的有夠多點點的」、「用…的我一律封鎖不往來」、「之前家教媽媽很愛用，我都誤會她是不是不開心」；但亦有鄉民抱持不同看法，「沒看過，長輩很少打…吧」、「長輩不是都全符驚嘆號嘛」。

此外，有網友點名使用「波浪符號」也讓人相當不悅，「我覺得～一直波浪號的～比較煩躁～是不會用標點符號嗎～」、「有個同事就是這樣，很煩！而且語句還超級不通順，每次看他訊息都不知道他是想要表達什麼==，原來也有其他人這樣，還有～一直～用波浪的～連信件主旨也要」。（編輯：陳雅雲）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載