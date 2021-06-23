▲有網友好奇在PTT提問「手搖飲最好喝的茶是什麼茶？」結果許多人紛紛曝光心中的「不敗神茶」，直呼「每天喝也不膩！」（示意圖／取自PhotoAC）

「最好喝的茶」大比拚！手搖飲控狂喊「不敗神茶」：喝不膩的無敵滋味

台灣手搖飲料店眾多，同一條街上幾乎都是連開3、5間，不少人喜歡在吃飯時配上一杯，甚至還有人每天都喝。而近日有網友就好奇在PTT提問「手搖飲最好喝的茶是什麼茶？」結果許多人紛紛曝光心中的「不敗神茶」，直呼「每天喝也不膩！」

原PO在PTT女孩板以「最好喝的茶是什麼茶？」為題發文，他表示，每個人去手搖飲料店都有習慣點的茶，發現最多人點的是紅茶或綠茶，而他個人則是喜歡烏龍茶，他並好奇「大家都喝些什麼呢？」

問題曝光，絕大多數網友都直指「紅茶」，紛紛留言「紅茶，每天喝也不膩」、「台灣紅茶」、「當然是紅茶！」「紅茶，夏天再丟鳳梨進去，滋味根本無敵」、「蜜香紅茶讚」、「紅玉紅茶」、「有香味的紅茶」。

另也有人直言「青茶，無糖多冰」、「夏季喝綠茶」、「決明子茶」、「普洱茶第一名，茶磚買起來」、「綠茶、高山茶、四季春都愛」、「低咖啡因伯爵茶、焦糖茶、焙茶」、「金萱茶」、「沒人喜歡喝鐵觀音嗎？嗚嗚我的最愛」、「台灣高山茶」、「鐵觀音、東方美人、凍頂烏龍」、「黑糖珍珠奶茶」。（編輯：許苡晴）

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