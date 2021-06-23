一定都喝過的「青春系飲品」超商不賣了？內行曝販售地點：可以扛整箱

台灣超商林立，一條街有好幾間超商是非常常見的事情，加上時不時推出新商品，可以說是民眾生活不可或缺的商家之一，不過隨著生活習慣、銷量考量等等，有些商品也會停售不賣。近日，就有網友討論「生活系列在超商都沒賣了，真的好可惜」貼文引發熱議。

原PO在「爆怨2公社」貼文指出「為什麼四大超商都不賣這系列的鋁箔包了？明明就很好喝….可是真的好難買，是說怎麼覺得跟以前喝起來不太一樣，有沒有人也這樣覺得？」只見貼出的照片，是生活系列茶飲的鋁箔包裝，早前超商都還有在販售，現在都不見蹤影。

貼文一出，網友紛紛回應「生活的綠茶真的不錯捏！」、「最愛他的珍珠奶茶，但根本沒珍珠XD」、「生活系列的蘇格蘭紅茶也沒了，也不錯喝」、「比較懷念蘇格蘭紅茶系列的」、「生活花茶啊，真的是童年」、「還不只這些，莎莎亞也都買不到」、「生活系列最愛沒有珍珠的珍珠奶茶，真的求回歸」；不過也有網友認為「還好欸…覺得太甜」、「太甜是真的，連綠茶都超甜」、「奶茶甜到不行，喜歡茶味重一點的」。

而也有內行網友提到「他們還是有繼續生產，在大賣場可以扛一整箱喔」、「大賣場還是有，超市有的有散裝」、「五金行有一堆哈哈」、「推五金行冰箱，真的有這個哈哈」、「超商跟大賣場都有，另外像是小北百貨跟五金行的冰箱裡也有」、「古早一點的店家都還是有，只是超商不賣蠻可惜的」。（編輯：張嘉哲）

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