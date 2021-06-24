買不到麥當勞BTS套餐？網揭自製肯瓊醬只需「2種醬」！女星驚呼：我要來試

▲哪木姐姐分享，買不到「肯瓊醬」也沒有關係，只需要2種醬料，就可以在家自製。（圖／Shutterstock）

9日台灣麥當勞推出所謂「​The BTS Meal」防彈套餐，是與南韓超人氣團體防彈少年團（BTS）聯名的全球品牌活動，已經陸續在50個國家開賣，其中期間限定的「肯瓊醬」和「糖醋醬」吸引眾多民眾搶買。對此，時常和網友分享韓國文化與生活的部落客「哪木姐姐」分享，買不到「肯瓊醬」也沒有關係，只需要2種醬料，就可以在家自製。

哪木姐姐在臉書粉絲團《哪木姐姐首爾說故事나무언니》提到，妹妹和妹婿幫她買了麥當勞的防彈套餐，不過一打開卻發現沒有「肯瓊醬」，她不禁笑稱「說好的肯瓊醬呢？這是在懲罰我之前在韓國丟掉兩罐케이준소스（肯瓊醬）嗎？」

哪木姐姐也提到，在韓國的冰箱裡面，她都會準備一罐肯瓊醬，因為常常點炸雞或炸物的時候可以沾，在韓國還會把它跟番茄醬或是Tabasco辣椒醬混在一起沾著吃。至於「肯瓊醬」究竟是什麼？哪木姐姐透露「就是一個辣味蜂蜜芥末的概念！」

女星吳婉君也在留言串忍不住驚呼「什麼！原來是Tabasco＋芥末醬的概念！我要來試」；其他網友也紛紛回應「那個肯瓊醬真的好吃，真的有芥末醬的感覺，辣得過癮好吃，比甜辣醬好吃」、「我是為了肯瓊醬而買，現在全省缺貨不買了」、「我感覺肯瓊醬是辣味的蜂蜜芥末，在台灣第一次聽到這個醬料」。

據了解，南韓天團BTS防彈少年團攜手速食業龍頭麥當勞，在全球推出防彈限定套餐「THE BTS MEAL」，內容包含「10塊麥克雞塊」、「中份薯條」、「中杯冷飲」，以及韓國直送的「甜辣醬」、「肯瓊醬」以及醣醋醬供消費者3選2，配上限量的淺紫色包裝，台灣6月9日至29日期間販售，不過開賣短短10天左右，就已傳出各店缺貨消息。（編輯：賴詠璿）

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