省錢也不餓肚子！教你「最划算泡麵吃法」 網友出神招：吃得超飽超爽

泡麵已經成為現代人最方便的三餐選擇之一，又有便宜、簡單料理、調味多樣的優點。不過究竟要怎樣料理泡麵才最划算，近日就有網友在網路上提出這樣的疑惑，沒想到就有過來人吐露了2個妙招，直言「超省錢又有飽足感」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「泡麵最划算的吃法是啥」的文章表示，「泡麵很多種，有10元的、也有幾百元的」，原PO更說「現在三級，不適合出門，吃泡麵是好選擇，那吃泡麵要怎煮？用啥口味？可以又便宜又好吃又方便」，此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「就鯖魚罐頭+統一肉燥麵+蛋」、「滿水位等麵全部吸乾再吃」、「煮湯的才有飽足感」、「先泡個30分鐘再吃」、「殘湯2：1做蒸蛋啊」、「用手桿麵取代本來麵體，加金針菇和蛋，直接超飽的」。

同時也有過來人認為泡麵要吃的省錢又有飽足感，可以「加飯」和「加科學麵」，「丟飯糰進去，變成粥，很飽、很爽」、「加白飯進去阿，飽爆」、「買科學麵泡」、「加科學麵加麵，最後加白飯連湯吃光光」、「加王子麵、科學麵，原本調味料太多了」。（編輯：王柏文）

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