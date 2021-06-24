求解「童年最愛麵包」正確名稱！神人出面解答：上課偷吃超方便

台灣擁有「美食王國」的稱號，近年來多樣化的道地美食，不僅國人喜愛，就連不少外國旅客也深受吸引，但隨著時間流逝，不少傳統古早味也越來越難找尋。對此，就有一名女網友指出，想找一款小時候常吃的古早味麵包，無奈直嘆「一直想吃但是腦海裡無法形容它叫什麼名稱！」問題曝光後，立馬引來老饕們揭開答案。

原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示自己是七年級生，近日突然懷念起一款小時候常吃的小點心麵包，「一直好想吃，但是一直找不到」。隨後她也解釋其大小約50元硬幣，「 肉體帶點黃，小麵包表面摸起來有點粉粉，吃起來有點奶香QQ的」。

她回憶起童年時，奶奶都會到傳統糕餅店買一袋，售價大約50至60元間，「我一直想吃但是腦海裡無法形容它叫什麼名稱 （小饅頭麵包。小小麵包。 還是小點心麵包還是…）有朋友知道是什麼嗎？ 求解」。

問題一曝光，隨即引來眾人討論，「蘋果麵包吧？只是現在形狀不一樣了，超商就有買了」、「蘋果麵包！小時候的回憶」、「這個好吃欸！小時候我也超愛」、「我都把她壓扁扁超好吃」、「超商有賣類似的麵包耶，我都叫它小蘋果麵包，因為口感很像」。

留言中就有老饕解答正是「珍珠麵包」，答案一出也讓許多網友瞬間回憶湧出，「他叫珍珠麵包，以前賣25而已現在好像漲價了，可以上網去訂有蠻多的。」、「珍珠麵包」、「雜貨店有賣，我很常買，上課偷吃超級方便」、「台北要在很舊的雜貨店會有，小型便利超商那種，裡面還會賣生活泡沫綠茶的那種」、「珍珠麵包，之前超市有賣」、「小時候家裡沒錢就吃這個度三餐。就覺得很開心，便宜份量又多，喝個水就漲漲飽飽的」。（編輯：陳雅雲）

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