相信動物（社團法人台灣懷生相信動物協會）於北北基桃地區，執行「遊蕩犬高強度絕育計畫」，地毯式訪查找出未絕育母犬。近期也拍攝了紀錄影片，呈現「調查員」每日工作內容：調查遊蕩犬、向民眾宣傳母犬要結紮並提供免費絕育服務。影片中暴露出許多人不認為絕育是必要的，且採取放養模式讓母狗輕易懷孕，生下的小狗又變成野犬或隨意亂送，造成更多的浪犬問題。

調查員工作屬前置作業，需要無止盡地走，和不厭其煩地一家一家拜訪，並勸導飼主絕育，為的是建立資料庫，掌握各區狗況，讓捕犬員知道哪裡有怕人的野犬，需要長期佈局來抓。工作內容雖不亮眼，卻是高強度絕育計畫中，不可或缺的前提，唯有掌握各區狗況，確保母狗全數絕育，有領域性的狗群才能真的終結流浪！因此對這部紀錄片的導演來說，調查員的核心價值，就看他願意為這些狗的未來，走多遠、問多深？

調查員常常在荒蕪人煙的山路上走著，路上看似寧靜、什麼都沒有，但再走下去，偶然發現一戶人家，開放的院子中放養好多狗，自由來去與浪犬無異，從老到小三代同堂，母犬每年生的速度和數量，貢獻了這區浪犬大宗來源。

其實片中揮舞菜刀、大罵三字經，強硬不讓狗絕育的飼主不算常見，但偶有一次已讓調查員精疲力盡，但若飼主沒有絕育觀念，或沒有絕育資源，狗狗就會像雜草一般，春風吹又生，造成更多安全與衛生問題，幼犬也因沒有完善的照顧和足夠的糧食，多有病死或餓死的慘狀發生，而調查員就是為了阻止這一切，捕捉母犬結紮，讓社會的角落中少一絲遺憾！