從國外紅來台灣！網友激推超商大物飲品新上市！

天氣日漸炎熱，總讓人忍不住想來杯清涼飲料消消暑，但是除了手搖飲，沒有其他更健康的選擇嗎？最近有網友在《7-11全家 各超商新品資訊共享》分享，本來想到7-11買瓶紅茶喝，意外被一款新上市的飲品給吸引，竟然還是由台灣知名生技公司「葡萄王」所出產，出於好奇所以買來嘗鮮看看。

其實在超商中有新品是滿常見的，但瓶身斗大寫著「康普茶」卻是對台灣的人來說是很陌生的飲品。「康普茶」是由茶、糖、紅茶菌發酵而成，它既不是茶也不是酒，而是一種健康飲品，有幫助消化和促進新陳代謝的優點，近幾年已經紅遍世界各國，只是在台灣並不普及。

原Po在貼文中表示，可能因為自己很愛紅茶，所以這款喝起來有淡淡發酵茶香並帶著微酸微甜的感覺，非常地順口，清爽不甜膩超級適合夏天喝。而且瓶身上寫著「+双纖」、「促進新陳代謝、排便順暢」，原Po推薦想試試不一樣的健康飲品，還可以促進消化完全可以買來喝看看，而且因為是新品上市，嘗鮮價單瓶才28元，買兩瓶更特價49元，CP值真的超級高！

此文一出，也吸引聽說過康普茶的網友留言「想喝喝看，需要刺激一下消化」、「這個在國外好像流行一陣子了，但是台灣真的很少看到」、「有優惠，感覺可以買來喝喝看欸！」也有嘗鮮過的網友分享「我有買，這個很好喝，而且咕嚕消化很有感」、「康普茶我喝過~還可以自己加蜂蜜，超好喝！」

葡萄王康普茶上市，總算能讓我們跟上世界潮流，將這款健康飲品納入我們消暑解渴的口袋名單中，不僅如此，還能幫助身體代謝與排便順暢，今年夏天，當然就要跟上這波「康普茶」旋風！