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樂活開箱淘口袋

麥當勞「30元漢堡」很少人知道？盤點肯德基、摩斯、頂呱呱「美味冷門餐點」

▲YouTuber「見習網美小吳」近日拍攝一部影片，開箱麥當勞、肯得基、摩斯漢堡、漢堡王、頂呱呱等連鎖速食「最冷門餐點」，其中麥當勞的神祕單點更讓全場驚呼便宜又經濟實惠。（圖／Shutterstock）
文 : NOWnews今日新聞

知名速食品牌「麥當勞」因為不斷推陳出新，近年來推出「點點卡」和「麥當勞報報app」等優惠，還與南韓超人氣團體防彈少年團（BTS）聯名開賣「​The BTS Meal」防彈套餐在網路上掀起熱潮。不過近日就有YouTuber實測包含麥當勞在內數家連鎖速食店「最冷門餐點」，影片曝光後也掀起廣大討論。

▲YouTuber見習網美小吳開箱多間連鎖速食的「冷門餐點」。(圖／翻攝自YouTuber「見習網美小吳」）
▲YouTuber見習網美小吳開箱多間連鎖速食的「冷門餐點」。(圖／翻攝自YouTuber「見習網美小吳」）

日前YouTuber「見習網美小吳」上傳了一部針對麥當勞、肯得基、摩斯漢堡、漢堡王、頂呱呱等數家連鎖知名速食餐廳「冷門餐點」的開箱影片，影片中介紹到麥當勞最少人點的冷門單品，第一名竟然就是「漢堡」本身，雖然餐點本身就是經典的「麥當勞漢堡」，內餡僅有純牛肉、醃黃瓜、洋蔥丁與少許鹽、胡椒調味，價格卻相當親民只要30元，就連小吳也忍不住直呼「好便宜喔」、「經濟實惠！」。

▲這款最冷門的單品就叫做「漢堡」。（圖／翻攝自「見習網美小吳」Youtube頻道）
▲這款最冷門的單品就叫做「漢堡」。（圖／翻攝自「見習網美小吳」Youtube頻道）

此外，肯德基的「蜂蜜嫩雞卷」、頂呱呱的「烤雞腿」、摩斯漢堡的「法蘭克熱狗」與「素食杏鮑菇堡」、漢堡王的「經典脆雞堡」則分別屬於各家的冷門單點品項，不過小吳也強調以上這些「冷門速食」單點口味其實也都各自有擁護者，只是相較熱門餐點較鮮為人知，民眾不妨在家利用官網上點餐仔細看一下有沒有發現這幾款餐點。

▲麥當勞官方網站上有漢堡、吉士堡等餐點選擇。（圖／翻攝自麥當勞官網）
▲麥當勞官方網站上有漢堡、吉士堡等餐點選擇。（圖／翻攝自麥當勞官網）

影片曝光後，不少粉絲及速食餐廳的員工也在底下紛紛留言表示「漢堡冷門到我當服務員的時候甚至忘記他」、「麥當勞漢堡可是我以前窮學生的時候必點！便宜又可以吃到一個漢堡，超幸福的」、「摩斯員工路過，法蘭克真的沒什麼人點」、「我超愛漢堡王的脆雞堡耶，超有滿足感」、「看完就想全部去吃一輪了！」、「想吃一輪+1」。（編輯：楊智傑）

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Tags : 冷門摩斯漢堡美食肯德基見習網美小吳速食頂呱呱麥當勞

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