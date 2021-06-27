LINE訊息傳錯群組有夠糗！達人授「超簡單設定」　網讚：太實用

▲傳LINE分享資訊不少人擔心會私訊錯人或將不該傳的東西傳到群組，對此就有內行網友分享了2招秘訣，避免點錯聯絡人列表發生糗事。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

科技發達的現在通訊軟體百百款，台灣人最熟悉也常用的LINE因為可以傳送免費訊息、通話，能夠即時傳送新聞或資訊，成為民眾最常使用的聯絡方式之一。不過也因為不論親朋好友、學生老師或是工作同事，不同社群都能在同個聊天室對話，使用過程中也經常發生「傳錯群組」的糗事，對此就有內行分享了避免這項糗事發生的秘訣，文章曝光後也讓不少網友直呼「太實用了！」。

日前在BBS社群平台批踢踢（PTT）的iOS版上就有網友分享了「移除Line聯絡人分享列表」的方法，原PO解釋自己平常在分享東西時，LINE時常會跳出推薦的聯絡人或是群組分享建議，不少人就曾因為看錯帳號或群組，將「不適合」的影片或資訊誤傳到別的聊天室內。

原PO就舉例自己經常在分享資訊時，深怕不小心傳送給家庭、公司、里長防疫群組、家長群組等等，而目前網路上最常見的解決方法是「刪除對話紀錄」，但這只是治標不治本的做法。對此，他也研究出一項新的妙計，也就是只要到「Line App」的設定中找到「Siri捷徑」，點入後選擇關閉就能夠輕鬆避免LINE主動推薦分享聯絡人列表。

文章曝光後，許多曾發生類似慘況或深受其害的網友也紛紛留言直呼「太實用了」、「這真的有解決我的困擾」、「推，每次分享也都很怕會傳錯人」、「同樣困擾+1，感謝提供解法！」，此外還有另一名內行網友指出，只要利用3D Touch功能長按聯絡人列表，接著便會跳出「減少建議」選項，如此便能達到相同功效。（編輯：楊智傑）

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