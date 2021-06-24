這個模樣讓人好想抱緊處理啊！住在台中的藝術設計老師Lisa C養了一隻可愛的三花貓「噠麗」，這天發現牠趴在椅子上折手手「插腋下」，睜大圓圓雙眼嘟著小嘴，網友看了都笑翻表示：「貓咪森氣氣叉腰，太可愛了！」。

Lisa受訪時表示，其實家中除了噠麗還有牠的波斯貓媽媽「咪咪」，是2018年5月在便利商店遇見的浪貓，當時咪咪懷孕由店長照顧，Lisa對牠一見鍾情天天都去看牠，後來咪咪生下4隻小貓咪，除了噠麗是最小的三花母貓以外，其他全是橘白貓哥哥，後來在噠麗1個月大時Lisa就將噠麗與咪咪領養回家，而另外3隻貓哥哥也全數被領養。由於噠麗從小就跟媽媽在一起，個性調皮又愛黏人，有時會故意欺負咪咪偷咬牠，或是將小短腿跨在咪咪身上休息，像個永遠長不大的頑皮孩子。

噠麗雖然身為女生，卻經常四腳朝天、不顧形象地亂睡一通，還喜歡折手手趴著休息，Lisa表示牠似乎覺得這樣特別舒服又自在，因此有時折單手有時折雙手。這天看見牠又慵懶地趴在沙發上，折起兩隻小手插在腋下、睜著一雙大眼睛嘟著粉嫩小嘴，看起來非常可愛，趕緊拍下來分享在貓咪社團！

噠麗的照片在短短幾天就吸引超過1.8萬人次按讚分享，許多網友紛紛笑說：「怎麼那麼可愛啦！」、「兩隻手手分這麼開好好笑」、「牠折手手是跟小朋友（我生氣了）一樣放胳肢窩耶！也太萌了吧」、「牠的手手開好大」、「手手插在腋下嗎」、「這是手勢看起來是準備要森77」、「這張很有戲，嘴巴好像要生氣又要撒嬌的模樣」。（編輯：陳珮瑜）