清爽無負擔的夏日飲品新選擇！全球瘋喝飲品　重磅登場

炎炎夏日，氣溫不斷飆高，除了待在冷氣房裡，當然就是要來杯冰涼清爽的飲料解渴消暑，這也就是為什麼台灣手搖飲料店這麼興盛的原因，也是我們一日當中最期待的小確幸。

只是，即使手搖飲做甜度上的調整，長期累積下來，對身體或多或少還是會有些負擔；就算是做無糖，但茶類裡面的咖啡因含量，可能影響有些人的睡眠品質。

對女生來說，最夢幻的飲料莫過於能兼具好喝、解渴又少負擔，而這些要求，即將被近期重磅登台，全球都瘋喝的康普茶實現！從好萊塢明星LADY GAGA到韓國天團BTS、全智賢等巨星們，都將康普茶納入必喝名單之中，但到底康普茶是什麼呢？又有什麼樣讓人難以抗拒的魅力呢？

其實康普茶是由茶、糖、紅茶菌及多種益生菌發酵而成，它既不是茶也不是酒，而是一種健康飲品。之所以風靡全球，是因為它能幫助新陳代謝、維持青春等功能，許多人會在運動後喝上一瓶，成為瑜珈健身的秘密武器！

相信有許多內行人早就耳聞康普茶，而紛紛找尋國外代購，但好消息就是，葡萄王生技搶先帶領全台熱潮，推出「葡萄王康普茶」，準備強勢席捲飲料市場！葡萄王康普茶不僅承襲國外市面上康普茶能幫助排便順暢與促進新陳代謝等特點，更添加雙纖配方和鳳梨酵素，促進消化道健康，所以無論你是想要趕走酷暑，或者在運動後想要補充水分與能量，葡萄王康普茶絕對是要嘗試的全新選擇！

康普茶在國外，已經成為國民飲品之一，而葡萄王康普茶更是加入雙纖成份再升級，微酸微甜低熱量，對於注重飲食品質和健康生活的你，這款會是你喝過一次就會喜歡上的心頭好！綜藝天王女兒吳姍儒更是葡萄王康普茶的代言人，帶你透過喝康普茶來提升生活品質。今年夏天，就到各大超商與通路嚐鮮吧，價格超值又好隨身攜帶，讓你連喝飲料都能與時俱進，走在潮流的尖端!！