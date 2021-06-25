排便順暢好幫手！網友齊推「這款」低熱量乳酸菌飲料

隨著疫情三級警戒持續延長，許多人幾乎都宅在家防疫，無法外出休閒消遣，就會忍不住在家「報復性飲食」，三餐也不定時定量，結果亂吃的下場就是。其實，如果想要幫助消化，除了多喝水、多攝取纖維，也可以透過益生菌或者乳酸菌飲料來幫助排便順暢。

近期，就有網友在「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」社團中分享「最近WFH，在家又一直吃的結果就是生活卡卡…心情悶，想說去全家看看有沒有幫助消化的東西。」原Po意外發現一款新的乳酸菌飲料「多益點」，嘗鮮後他大讚「超愛酸酸甜甜味道，這瓶完全不死甜耶滿清爽的推推！」

此文一出，許多網友也紛紛感到興趣「最近出感覺很適合夏季的飲品耶」、「衝著新品優惠去買來喝看看好了」、「還真第一次看到葡萄王出乳酸飲」，另外也有已經嘗鮮過的網友分享「不會太死甜我覺得可以」、「這個我上週看有優惠價就拿了，算清爽啦還不錯喝」。

甚至還有許多網友開始發想創意食譜「有沒有人試過漂浮蘇打？想用這個加氣泡水再放個冰淇淋」、「我會把這個加檸檬汁跟冰塊一起喝~很適合夏天」、「有點想拿來做冰棒」、「我都會拿乳酸飲來調酒，但喝完都很罪惡，應該來換點低卡的試看看」。

市面上有許多乳酸菌飲料的選擇，但「多益點」不到100卡的超低熱量，讓負擔大大減少，並加入葡萄王獨家益生菌，有效調節體質，幫助消化和排便順暢，絕對是今年夏天必推的新選擇！