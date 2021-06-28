影／來一份「喵喵可麗餅」！虎斑貓大玩角色扮演　網讚：配合度好高

這怎麼捨得吃下肚！先前寵毛網報導過，日本一隻長相可愛又討喜的虎斑貓「米尼拉（みにら）」被奴才包成大白菜與黃金玉米裡的毛菜蟲，這次牠又有新作啦！而且這次牠不當菜蟲，搖身一變成許多人都喜歡的「喵喵可麗餅」，網友看了都直呼：「這太欠吃了！」。

米尼拉的奴才平時就很喜歡替牠cosplay，而牠也總是乖乖地配合，這天奴才原本在替米尼拉做小床，突然發現布料的顏色很像可麗餅的餅皮，於是奴才靈機一動發揮巧手，將一些不同顏色的不織布做成草莓以及奇異果切片，並利用棉花與棉球裝飾成奶油，將米尼拉包起來後再套入藍白格子的布套當作紙盒，看起來就像是一份既可口又美味的「水果可麗餅」！

而米尼拉也一如往常地給足面子，一點也不亂動地縮手手躺在裡面，還一度瞇起眼睛快要睡著！「喵喵可麗餅」一分享在推特上，果然很快就吸引超過11萬人次按讚轉發，許多網友都忍不住表示：「太可愛了，好欠吃！」、「請問這一份喵喵可麗餅哪裡買？」、「貓咪的配合度好高」現在快來看看喵喵可麗餅的影片吧！

