LINE秀逗！在工作群組刷一排「超丟臉貼圖」　長官笑翻：這種事不用報告

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有貼圖可以使用，讓聊天情境十分生動。不過，近日一名網友在臉書社團《爆怨2公社》提到，之前用手機的時候因為手滑，一不小心就在公事的群組狂洗「1貼圖」，當下尷尬不已，直到現在回想起來，仍不禁笑稱是「人生中最大膽的事蹟！」

原PO表示「有人也有發生過這麼糗的事嗎？放假整理一些訊息，發現了之前我人生中最大膽的事蹟」，前陣子手機的LINE更新完秀逗，一不小心手滑都會一直重複傳出同一個貼圖，打完字傳送也會加上前一個貼圖，然後就這樣在工作上一個很重要的群組，不斷洗版一張「報告！我現在在大便」的貼圖。

原PO崩潰地說「當時要回重要訊息的我，已經人生跑馬燈跑了一大圈了，這個群組都是長官，還有公司的高層，然後就這樣一直看著我回覆我在大便……而不是我在回覆勞安資訊，回想那時候的我，真的感覺已經走上職業生涯的巔峰了」。

原PO當下還在群組慌忙解釋「我的LINE更新完就秀逗了，會一直跳上一個貼圖，我也不知道它要大多久，字都打不進去」，群組內一名長官更笑回「大便就大便，不用報告啦！」

貼文曝光之後，讓一票網友笑翻回應「睡前看到這篇，我笑到不行，都醒了」、「今後面對大家該怎麼辦哈哈哈哈哈哈」、「輪迴的大便」、「只有我很善心的關懷一下：衛生紙夠用嗎？」「感受到你的慌亂，但我同時也笑噴了」、「雖然應該要安慰你一下，但我還是噗疵的笑出來了，抱歉」。（編輯：賴詠璿）

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