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三花驚喜包！貓咪自備「鼻樑高光」超醒目　網笑問：養到白鼻心？

文 : 寵毛網

孩子你是不是鼻子打光打太高了？住在台中的網友Yonair Hsu家中有好幾隻毛小孩，其中一隻三花貓「Corbusir」長相非常奇特，網友看了都忍不住笑說：「這鼻樑高光打太多囉！」。

三花貓長相太特殊　網一看笑翻：鼻樑高光打太多！

網友Yonair養了一隻三花貓「Corbusir」，天生就有一個醒目的橘色鼻子！（圖／網友Yonair Hsu授權提供）

仔細一看，原來Corbusir黑色的臉龐卻從鼻尖長出橘色的毛，一路延伸到額頭中間，彷彿牠有一個大鼻子一樣，加上胸前還自備「白色小領巾」，看起來格外醒目！而身兼畫家的馬麻Yonair在受訪時表示，她與家人當初在台中綠園看見一群等待領養的貓咪，原本想要領養貓姊姊「Miss」，結果送養者說牠已被人預定，後來家人看見Corbusir擔心牠「長相太奇特」無人認養，因此決定領養牠，沒想到最後姊妹倆都被送來，讓原本已有3貓2狗的家裡變得更加熱鬧！

三花貓長相太特殊　網一看笑翻：鼻樑高光打太多！

Yonair家中除了5隻貓咪，另外還有2隻狗狗，都是領養來的。（圖／網友Yonair Hsu授權提供）

三花貓長相太特殊　網一看笑翻：鼻樑高光打太多！

當初原本要領養貓姊姊「Miss」（圖右），後來經過一番轉折兩隻貓咪都一起送過來作伴。（圖／網友Yonair Hsu授權提供）

三花貓長相太特殊　網一看笑翻：鼻樑高光打太多！

從側面看Corbusir有個非常高挺的鼻子……確定不是白鼻心嗎？（圖／網友Yonair Hsu授權提供）

三花貓長相太特殊　網一看笑翻：鼻樑高光打太多！

Corbusir：什麼白鼻心？我這是鼻樑打光啦！（圖／網友Yonair Hsu授權提供）

不過長相特別的Corbusir個性也很古靈精怪，除了愛爭寵、會欺負身材嬌小的同伴，還常常在晚上「唱歌」，一唱就是兩、三個小時不間斷，因此Yonair笑說雖然牠很調皮，但卻是自己創作的靈感來源。她也回憶當Corbusir六個月大時，有一次莫名失蹤好幾天，一家人四處找牠好心急，後來竟然在3樓的健身房廁所裡找到牠，猜想牠可能是從6樓住家的陽台縫隙踩空不小心掉下去，幸好牠平安無事只是一臉驚恐，趕緊帶回家安撫惜惜，結束這場逃家的驚魂記！

三花貓長相太特殊　網一看笑翻：鼻樑高光打太多！

Corbusir小時候還曾經不小心從6樓掉到3樓，幸好平安無事！（圖／網友Yonair Hsu授權提供）

三花貓長相太特殊　網一看笑翻：鼻樑高光打太多！

雖然Corbusir個性頑皮又古靈精怪，有時會喜歡盯著馬麻看，卻意外成為Yonair的創作靈感來源！（圖／網友Yonair Hsu授權提供）

Yonair將牠的照片分享在貓咪社團後，立刻就有不少網友回應：「好特別的拼布花色」、「這鼻樑高光打太多嘍」、「我是貓……頭鷹」、「鼻子有夠搶戲」、「三花天生就是驚喜包」。（編輯：陳珮瑜）

Tags : 三花寵物白鼻心貓咪領養高光鼻樑

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