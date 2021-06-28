三花驚喜包！貓咪自備「鼻樑高光」超醒目　網笑問：養到白鼻心？

孩子你是不是鼻子打光打太高了？住在台中的網友Yonair Hsu家中有好幾隻毛小孩，其中一隻三花貓「Corbusir」長相非常奇特，網友看了都忍不住笑說：「這鼻樑高光打太多囉！」。

仔細一看，原來Corbusir黑色的臉龐卻從鼻尖長出橘色的毛，一路延伸到額頭中間，彷彿牠有一個大鼻子一樣，加上胸前還自備「白色小領巾」，看起來格外醒目！而身兼畫家的馬麻Yonair在受訪時表示，她與家人當初在台中綠園看見一群等待領養的貓咪，原本想要領養貓姊姊「Miss」，結果送養者說牠已被人預定，後來家人看見Corbusir擔心牠「長相太奇特」無人認養，因此決定領養牠，沒想到最後姊妹倆都被送來，讓原本已有3貓2狗的家裡變得更加熱鬧！

不過長相特別的Corbusir個性也很古靈精怪，除了愛爭寵、會欺負身材嬌小的同伴，還常常在晚上「唱歌」，一唱就是兩、三個小時不間斷，因此Yonair笑說雖然牠很調皮，但卻是自己創作的靈感來源。她也回憶當Corbusir六個月大時，有一次莫名失蹤好幾天，一家人四處找牠好心急，後來竟然在3樓的健身房廁所裡找到牠，猜想牠可能是從6樓住家的陽台縫隙踩空不小心掉下去，幸好牠平安無事只是一臉驚恐，趕緊帶回家安撫惜惜，結束這場逃家的驚魂記！

Yonair將牠的照片分享在貓咪社團後，立刻就有不少網友回應：「好特別的拼布花色」、「這鼻樑高光打太多嘍」、「我是貓……頭鷹」、「鼻子有夠搶戲」、「三花天生就是驚喜包」。（編輯：陳珮瑜）