營養師提醒：狂喝咖啡小心流失更多水分！「2杯清爽特調」立刻補水又養顏！

▲美女營養師高敏敏在臉書指出，狂喝茶類與咖啡，小心會讓水分流失更多！她並傳授「2補水特調」，既營養又容易製作。（圖／Shutterstock）

許多人習慣每天早上來一杯咖啡，或是總在下午泡上一杯茶來喝，不過，美女營養師高敏敏在臉書指出，狂喝茶類與咖啡，小心會讓水分流失更多！她並傳授「2補水特調」，既營養又容易製作。

高敏敏發文表示，受夠了白開水的平淡，又想補充水分的人看這邊！她分享了兩款「營養師補水特調」，風味水食譜如下：

#萊姆甜橙薄荷水

材料：萊姆三片、柳丁一顆、小黃瓜一條、薄荷葉些許 、3M濾淨水。

做法：

1.所有食材用過3M濾淨水洗淨、切片。

2.依序放入至1公升玻璃容器中，柳橙擠壓出汁，增添風味。

3.倒入800ml的3M濾淨水，靜置十分鐘即可。

#香吉士西瓜養顏水

材料：香吉士一顆、西瓜、薄荷葉＆迷迭香些許、3M濾淨水。

做法：

1.所有食材用過3M濾淨水洗淨，香吉士切片、西瓜切塊。

2.依序放入至1公升玻璃容器中，香吉士擠壓出汁，增添風味。

3.倒入900ml的3M濾淨水，靜置十分鐘即可。

高敏敏建議，這兩款特調要趁新鮮半天內飲用完畢，同時提到，風味水除了補水味，還有滿滿營養好處，萊姆、甜橙含豐富的水溶性維生素C容易釋放到水中；西瓜、黃瓜則含豐富的鉀離子，能幫助利尿、消水腫；而微量的維生素及礦物質，既補充水分又能增添蔬果攝取量。

至於每人每天水分應該喝多少呢？高敏敏認為，1歲以前的嬰兒不須特別額外喝水；學齡兒童（7~12歲）20Kg以上皆適用：體重kg X 50~60（每日上限2400ml）；青少年（13~18歲）50kg以上皆適用體重kg X 30~35（每日上限3500ml）；健康成人：體重kg X（30~35），記得小口、分次喝水並隨時補充，身體更好吸收！她提醒大家「不要口渴才喝水，口渴代表身體已經缺水了。」（編輯：許苡晴）

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