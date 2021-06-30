只沾醬油不夠味？內行激推吃水餃必備「4大神醬」：拌麵、炒飯也適合

冷凍水餃對許多人來說是既方便又快速的料理，市面上的口味選擇也相當豐富，在各大超市或傳統市場都能輕易買到，不過，就有網友好奇「吃水餃都沾什麼醬」，貼文一出，老饕們全喊「4大霸主」香又辣，直呼「冰箱必備」。

該名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示最近只要有煮水餃來吃，都一定要搭配這一罐蒜蓉朝天辣椒醬，「有人吃過嗎？超香的，我個人覺得香氣跟辣度都很合我胃口」。

貼文一出，釣出不少同好，「我都吃這個」、「好用…炒菜時沒辣椒也可以放…一點就夠味」、「好吃，吃湯麵也要加」、「好好吃喔，又辣又香」、「喜歡 冰箱裡一直有它」、「冰箱必備醬料」、「+1，我非常愛吃辣，冰箱一定要有各種辣椒醬」、「拌乾麵跟炒飯也很適合」、「這個超辣好吃」。

另外，也有網友推薦「老騾子蒜蓉朝天辣椒」、「鵝油辣椒」和「台灣辣妹」，「推『老騾子蒜蓉朝天辣椒』，涼拌小黃瓜超讚，湯麵，配水餃都好吃」、「鵝油辣椒推推」、「還有一種老騾子蒜蓉辣椒激辛的，那才夠味，下次你可以試試，我吃飯的時候都要放一小湯匙的辣椒」、「台灣辣妹+1」、「也超愛老螺子」、「唯一支持台灣辣妹，鵝油辣椒也不錯」、「台灣辣妹我也有吃過，真的還蠻好吃的」、「老騾子要試過啊」。（編輯：郭佩蓉）

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