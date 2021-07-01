吃一餐可能「破千卡」！營養師公開9種水餃口味熱量　第一名超意外！

防疫期間，大家除了改變生活習慣外，也大幅減少外出機會，不過，一日三餐仍是要顧，而「水餃」便是防疫最佳良伴了！因為食材容易準備，且口味變化多元，許多人都會在家自製，再放入冰箱冷凍保存，有些人也會直接到大賣場、超市購買冷凍水餃來備用。近日美女營養師朱瑞君就在臉書公開9款水餃的熱量，其中，第一名讓網友超意外，有人甚至直呼「所以吃20顆水餃，快1000卡…熱量比雞排還高。」

朱瑞君發文表示，居家期間出門吃飯變得不方便，想要自己變大廚但又怕炸掉廚房，冷凍水餃會是好選擇，她並分享9種不同口味的水餃熱量，以每顆為計算單位，前三名分別是：韭菜蝦仁水餃69kcal、韓式泡菜水餃56kcal與韭菜水餃54.7kcal。

其次依序為咖哩水餃53kcal、高麗菜鮮蝦水餃51.5kcal、高麗菜豬肉水餃50.4kcal、玉米水餃49kcal、鮮蝦水餃48kcal、蔬菜水餃35.9kcal。此外，朱瑞君也提醒，煮水餃的同時，可以加一把青菜進去一起燙一下，保持飲食均衡，料理菜鳥也可以吃得健康又美味。

而網友看了熱量分析後，紛紛驚呼「一顆就那麼高喔！沒吃個15顆不會飽…」「認知到水餃的熱量，不過一個正餐常常10顆起跳，那種最基本款的口味吃完一餐熱量挺嚇人的」、「韭菜沒豬肉一顆要60多卡…」「所以吃20顆水餃，快1000卡…熱量比雞排還高」、「水餃熱量還真高」「就吃5顆蔬菜水餃『減脂中』」。（編輯：許苡晴）

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