自己調鮮奶茶也能媲美手搖店！專業網友掌握「濃郁秘訣」：喝過就回不去

▲鮮奶茶是許多人愛喝的飲品，但雖然簡單，製作起來卻跟外面手搖店有非常大的差距。（示意圖／取自photoAC）

台灣手搖飲風氣盛行，其中品項「鮮奶茶」更是受到不少人喜愛，不過說到鮮奶茶，不過就只是紅茶+牛奶，一般民眾在家也能輕鬆做，但你是否發現，每次不管怎麼調，都不會有外頭手搖店的滋味，甚至有些喝一口就難喝到無法下嚥。對此，就有網友討論「鮮奶茶好喝的秘訣到底是啥？」貼文引發熱議。

原PO在PTT貼文指出「關在家沒事，開始自己泡鮮奶茶喝，牛奶用知名品牌鮮奶應該不會太差，但泡出來差強人意，喝起來跟牛奶水一樣，但鮮奶茶就兩個變因而已，如果牛奶沒問題，問題可能是出在紅茶，現在是用超市買的茶包，有沒有推薦好喝的紅茶包啊，還是乾脆砂糖加爆要多甜有多甜比較快？」

貼文一出，網友紛紛回應「市售的話我是推純喫茶+牛奶，真的好喝」、「麥香紅配牛奶真的好喝」、「愛喝甜一點的，就純喫茶+牛奶」、「市售紅茶都太甜了，要的話就要自己煮」、「真的要自己煮才有辦法像外面賣的」、「覺得特上紅茶+牛奶很好喝」、「純喫紅真的推+牛奶，最簡單的」、「現成的就是純喫紅跟特上紅+牛奶，但這些都比較甜喔」

不過，也有不少網友表示「茶味肯定要濃，比例3（紅茶）：1（牛奶）」、「茶味如果不夠濃，就會變成稀釋牛奶」、「我用台灣農林的紅玉、曼寧的伯爵，覺得OK」、「使用茶味比較重的茶包就沒問題，喝過回不去」、「要用苦澀一點的紅茶配，很多飲料店都是」、「使用的紅茶要有茶味濃帶一點苦澀，真的跟外面賣的一樣」、「茶味濃才適合加鮮奶」。（編輯：張嘉哲）

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