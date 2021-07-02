韓國人切芒果「最大難題」必卡關？網友自豪：台灣人天生超能力

芒果旺季到來，讓不少喜愛芒果的民眾相當期待，其鮮甜多汁的口感，成為老饕們在盛夏之時必品嚐的水果之一。對此，嫁到南韓多年的部落客《台灣妞韓國媳》昨（28）日便發文透露，台灣人因從小吃芒果，所以不會覺得其有多難處理，隨後也分享韓國家人處理時發生的趣事，而引來許多網友熱議。

《台灣妞韓國媳》於昨（28）日發文，表示台灣人從小吃芒果，所以並不會認為芒果有多難處理，但她透露身邊的韓國人其實都不太會，「是我這個台灣媳婦來了以後，每年都跟台灣太太團買芒果給家人，她們才開始知道怎麼吃芒果」。

她緊接著分享，今（2021）年曾買芒果給韓國家人們享用，沒想到家人坦言忘記怎麼切了，「企圖以切酪梨的方式處理芒果，但是發現籽怎麼樣都不可能跟果肉分開，現場之壯烈，我光想就覺得好好笑」。她回憶起家人的行為，也忍不住笑喊「那個『怎麼樣都不可能分開』這個動作，我想應該跟徒手榨芒果汁其實差不多了，還問我睡衣上的芒果汁洗的掉嗎」。

不僅如此，她指出昨日婆婆掏出芒果後，看了一下後立馬轉頭遞給她，尷尬表示「還是你切好了！」因為婆婆似乎不知道籽的方向，「就跟我之前發文唬爛崔（老公）一樣，辨識芒果籽多厚，是台灣人天生的超能力，這對韓國人來說是很謎樣的」。

貼文曝光後，至今已有1.7萬人按讚，不少網友紛紛笑翻留言「還有碗裝泡麵的水位，也是台灣人天生的超能力」、「台灣的芒果品種超多的，其中我最喜歡切好的那款」、「切芒果這個技術，彷彿我們與生俱來，下刀即能辨別芒果籽與果」、「我是台灣人之恥，我判斷不了籽的大小，每次都切歪」、「切芒果的能力真的是天生具備的」、「真的，每次都能準確的找到籽的厚度~這是天生的直覺」。（編輯：陳雅雲）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載