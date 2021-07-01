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必勝客「香菜皮蛋豬血糕披薩」試吃心得報告！網友搭「居家必備神醬」口感意外升級

▲必勝客近日推出全新產品「香菜皮蛋豬血糕披薩」，吸引不少民眾開賣首日就買來開箱。（圖/爆怨2公社）
文 : NOWnews今日新聞

知名Pizza店必勝客每隔一段時間，就會推出期間限定的「獨特口味」Pizza，往往都會引發熱烈迴響，而近日，必勝客又推出全新「香菜皮蛋豬血糕披薩」，號稱是鋪有雲林產的香菜、台灣小吃豬血糕與皮蛋製作而成，在還沒開賣前就引爆話題，昨（29）日開賣後，就吸引許多人上門購買，分享其真實口感。

原PO在「爆怨2公社」貼文指出「開賣首日我直接就給他訂下去，結果到了必勝客之後，店員跟我說『香菜沒了』什麼？沒有香菜，這個皮蛋豬血糕披薩還有靈魂嗎？結果店員可能聽到我的心聲，突然生出來幫我放上去，整個披薩靈魂都昇華了！」

▲網友開箱必勝客全新披薩口味「香菜皮蛋豬血糕」。（圖/爆怨2公社）
▲網友開箱必勝客全新披薩口味「香菜皮蛋豬血糕」。（圖/爆怨2公社）

「打開的時候，其實沒有很驚艷，就是你認知的食材放在一起，第一次吃，口感很奇妙，不會很難吃，吃到皮蛋又有說不出來的莫名奇妙感，但我真的很謝謝這款香菜皮蛋豬血糕披薩….真的很謝謝，因為它讓我知道必勝客其他口味的披薩有多好吃」。

貼文一出，網友紛紛回應「只有必勝客能突破必勝客…剛吃一塊，現在還有七塊，在線等解決辦法」、「餅皮很硬＝＝我咬到牙齒好痛」、「義大利真的要出兵攻打台灣了….」、「義大利人直接崩潰給你看」、「餅皮真的太硬，但是豬血糕跟皮蛋還不錯，有點像燒餅配豬血糕」、「餅皮略硬，但皮蛋、豬血糕口感還行啦，昨天晚餐就吃這個，不錯」；不過也有人認為「我覺得還行欸，愛吃這些東西的人會愛，但是我覺得少了辣椒醬」、「我一吃就知道少辣椒醬，東泉加下去口感直接升級」、「辣椒醬加下去，新天地了」。（編輯：張嘉哲）

▲有網友提供加辣椒醬的吃法，口感層次不同。（圖/爆怨2公社）
▲有網友提供加辣椒醬的吃法，口感層次不同。（圖/爆怨2公社）

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Tags : Pizza口味必勝客東泉皮蛋豬血糕披薩試吃辣醬雲林

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