泡麵也能吃出「健康瘦」？營養師揭「關鍵搭配」能有減重效果！

市面上泡麵款式五花八門，全台因為新冠疫情盡速三級警戒，在家吃泡麵已經成為最方便的三餐選擇之一，此外泡麵還有著便宜、簡單料理、調味多樣的優點，民眾在難得出門採買生活物資同時，也會一次囤積許多口味不同的泡麵以備不時之需。不過你知道吃泡麵也能吃出「健康瘦」嗎？營養師李婉萍分享了幾個吃出健康瘦的秘訣，快一起來看看如何吃得美味又健康吧！

榮新診所美女營養師李婉萍日前就在臉書和YouTube頻道上分享了吃泡麵也能吃出健康瘦的秘訣， 李婉萍提到泡麵一包熱量的確沒有很高，相較一般外食「的確是可以減肥用」，不過最重要的是想利用泡麵減肥可不能「天天吃」，原因在於想減肥必須攝取多樣化的營養素。

此外，營養師李婉萍也指出，若想靠吃泡麵搭配飲食達到減重效果，可以選擇優質的蛋白質搭配，例如蛋、豆腐、火鍋肉片，微量營養素則可透過小白菜、各種菇類攝取；而疫情期間採購的罐頭、泡麵因為鈉含量高，容易導致水腫、血壓上升情形。

最後，營養師李婉萍也提醒民眾，就算是吃簡單的泡麵，也可以在調味時醬料、調味粉適量減少，或是盡量少喝湯底，若想中和泡麵內過多的鈉，則可以在煮泡麵時加入更多的青菜，利用鉀離子抑制身體吸收過多的鈉。只要把握以上這些原則，就算是吃泡麵也能夠搭配食材達到營養平衡，享受美味的同時也能達到減肥又健康的效果。（編輯：楊智傑）

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