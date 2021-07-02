做馬卡龍被貓咪踩一腳「蓋出肉球印」！網友搶問：「喵卡龍」哪裡買？

人證物證都在，這下跑不掉了！網友羅紫彤日前手作馬卡龍，將擠好的餅皮放在桌上晾乾準備等烘烤，沒想到下一秒竟遭「天外飛貓」飛撲過來、在馬卡龍上踩了一腳，由於餅皮上已留下肉球腳印，讓羅小姐氣得直呼：「我看兇手也要準備被我烤了！」。

這隻兇手貓就是3歲的乳牛貓「牛牛」，這天趁羅小姐在製作馬卡龍，牠莫名地興奮在一旁爆衝，從沙發準備跳向貓跳台時，經過正在曬馬卡龍的桌子，就這麼從一個光滑的餅皮上踩了下去，雖然羅小姐叫了一聲，但是馬卡龍上已經出現肉球印記！羅小姐一臉無奈，但有趣的是，她順勢將「喵卡龍」拿去烘烤，成品上清楚可見貓咪腳印，非常可愛！

羅小姐表示牛牛是她在金門動植物防疫所領養的貓咪，第一次看到牠時與另外兩隻同伴在一起，再去看牠發現同伴都已經找到家，覺得牠很孤單因此決定收編帶回家。不過牛牛個性傲嬌又怕生，平時也不太理人，只有上床睡覺時才會來撒嬌，怪癖是對貓草沒有反應，卻很喜歡聞羅小姐的腋下。牛牛對其牠貓咪也愛理不理，心血來潮時才會找貓互相理毛，是一隻個性有些孤僻又古怪的貓咪。

羅小姐將「喵卡龍」的照片分享在貓咪社團，很快就吸引許多網友噴笑留言：「這個拿出去賣價格直接翻倍」、「我要有印的那個！那很珍貴的」、「限量版欸」、「牠只是先跟妳預定了那塊」、「貓：我也有幫忙」、「我想看烤完的樣子」、「請問有腳印的怎麼賣？」、「洗乾淨山竹，每個都蓋！」。