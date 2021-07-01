鹹酥雞「熱門炸物」竟是地雷？老饕激動：你不懂啦！外酥內嫩人間美味

▲有網友表示相當厭惡鹹酥雞攤的「地雷炸物」，甚至認為吃起來十分反胃，但此話一出，反而引來老饕們大讚「人間美味！」（示意圖，圖中人物與本文無關／NOWnews資料照）

台灣擁有「美食王國」的稱號，其中鹹酥雞攤因炸物種類相當多樣，且各個吃起來外酥內軟，每樣都有不少老饕喜愛，成為民眾正餐或是宵夜的首選之一。不過，就有網友指出，自己相當厭惡一樣「地雷炸物」，甚至認為吃起來讓人十分反胃。但此話一出，反而引來老饕狂讚直呼「人間美味！」

原PO於PTT八卦板上發文，表示自己認為雞皮本身十分油，且經過油炸再加上醬料，吃起來更加油膩，只要吃了幾口就會讓他反胃，這就讓他不解詢問「炸雞皮的吃點吃什麼？卦？」

問題一曝光後，反而引來許多鄉民大讚直呼，「你不懂啦！脆皮人間美味！但炸不好真的很噁」、「脆中帶有皮的嚼勁和雞油香，很爽的」、「酥脆、不沾醬、撒點胡椒鹽」、「炸雞皮吃軟的，才是內行人」；但也有人緩頰「這東西很看人吧？愛的很愛」。

除此之外，還有老饕專業回文分享雞皮的美味之處，指出若是在鹹酥雞攤店面購買的炸雞皮，「起鍋前要稍微大火逼油讓口感酥脆，有洋芋片那種酥脆口感，豬油渣那種香氣，只撒鹽巴就很棒」；倘若是於居酒屋的鹽烤雞皮，「外酥內帶嚼勁，因為略有濕潤感，還咬的到雞汁香氣，兩種都很下酒」。（編輯：陳雅雲）

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