肯德基薯條配「人氣沾醬」超好吃！網友再曝各大速食店餐點「絕妙組合」

炸得金黃酥脆，香氣四溢的薯條是許多人到速食餐廳必點的食物之一，許多速食店的薯條更各具特色，而近日就有網友在網路上分享「肯德基薯條的全新吃法」，同時更引出了過來人揭露的3種組合，直言「一下子就吃完」，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「肯德基薯條」的文章表示，「配麥當勞糖醋醬意外好吃，推一個」，原PO更隨文附上圖片，只見從相片中可以看到，濃郁的糖醋醬配上肯德基薯條，絕妙的新搭配讓人醇涎三尺，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

過來人網友紛紛留言表示「糖醋醬真理」、「麥當勞的糖醋醬配什麼都好吃，配肯德基薯條超級好吃…」、「有糖醋醬配哪個都好吃」、「真的！我不喜歡吃肯德基薯條，我原本都要吃超久，結果有麥當勞的糖醋醬，一下子就吃完了」，甚至更有人揭露了4大組合分別為，「『肯德基』的炸雞、蛋塔、薯條、雞米花配上『麥當勞』的薯條、OREO冰炫風、漢堡，再搭『丹丹』的無骨雞塊、麵線羹，最後再來上一杯『摩斯紅茶』，根本超完美」。（編輯：王柏文）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載