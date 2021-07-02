牛肉麵、爌肉、海鮮靠邊站！老饕推「素食泡麵霸主」：低調但根本沒對手

泡麵因其便利且便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，而根據台灣人最常購買且喜愛的泡麵，包括統一肉燥麵、維力炸醬麵、花雕雞麵、滿漢大餐都是榜上有名。但近日，就有網友發現泡麵有「1系列」比較少人買，但吃起來完全不輸榜單上的泡麵，引發討論。

原PO在PTT貼文指出「跟競爭激烈的葷食泡麵相比，素食泡麵感覺就是個沒什麼對手的世界，因為真的比較少人在買，仔細想想大概也就只有隨緣，其實種類也不少，例如有推出泰式酸辣麵好像也很受歡迎的樣子，還有查到加入辣豆腐乳的乾麵，看起來都很不錯」。

貼文一出，網友紛紛回應「香菇魷魚羹超好吃」、「隨緣真的好吃沒錯啊，我不吃素都覺得好吃」、「內行才買隨緣的，真的夠低調」、「隨緣香菇素麵真的猛」、「香菇素麵意外的好吃，不知道為什麼明明是全素也可以這麽好吃」、「只有隨緣這品牌一直努力吃這塊」、「素食泡麵基本上很少人買，但應該真的說沒對手，也確實好吃」。

另外，也有不少網友推薦其他款素食泡麵「維力素食味道一樣，湯還更好喝」、「素飄香的麻辣口味，一吃回不去」、「素飄香的麻辣口味真的好吃」、「素飄香麻辣燙那款真的好吃，自己加一堆料下去煮，超爽」、「味王的巧素齋也很不錯」、「其實市售素食泡麵很多很好吃，只是沒吃素的人沒考慮過而已」。（編輯：張嘉哲）

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