自己煮香菇雞湯總是不夠味？婆媽授經驗：加入「2關鍵食材」保證香濃

「雞湯」是不少家庭中常見的料理之一，但雞肉容易又老又柴、難入味，往往是許多新手會遇到的難題，而「香菇雞湯」要如何煮的濃醇更是一門大學問，婆媽們對於燉煮的訣竅分享了2個重點，直言「喝過都說讚」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「怎樣煮出濃醇的香菇雞湯？」的文章表示，「三級警戒，平時晚上愛去的健身房也去不了，索性在家煮起香菇雞湯」，原PO也直言表示疑惑「不過最近發現，就算用壓力鍋煮了快2個小時，香菇跟雞肉也放的夠多，煮出來的湯還是感覺偏有味道的開水而已，有大大可以給我一些建議嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

婆媽網友們紛紛點出了2個「香菇雞湯」濃醇的重點，分別為「乾香菇」和「蒜頭」，「要用乾貨香菇」、「乾香菇味道才夠濃，不能用新鮮香菇」、「用乾香菇，水僅淹過食材八分」、「乾香菇煸過+蒜頭，加強版的話再加干貝、蛤蜊、蜜汁」、「葛利蒜頭，香菇泡水水一起加下去」，更有人建議了一些提鮮小訣竅「加半罐剝皮辣椒，和超多雞肉含骨頭，濃醇香」、「去買雞骨架和雞翅腿回來熬，隨便都會香，骨頭是最重要的，只有雞腿你可能要熬到天荒地老才能把味道熬出來」、「要用雞骨架熬湯，起鍋前加個鹽巴，喝過的都說讚」。（編輯：王柏文）

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