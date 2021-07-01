回家驚見「軟爛不明生物」！貓咪懶躺角落「露出手手」迎接奴才：肉泥呢？

看到這一幕都好想當貓啊！日本一名推主養了兩隻貓咪，這天加班到深夜回家時，一進門就看見貓咪們躺在地板上耍廢，翻出肚子、一臉迷濛還縮著兩隻小手手，讓推主看了忍不住大喊好療癒！

這兩隻癱在地上耍廢的貓咪分別是曼赤肯貓「Putiko（ぷてぃこ）」、蘇格蘭折耳貓「Chomi（ちょみー）」，推主常常在網路分享牠們的生活日常，兩隻貓除了玩樂就是睡，尤其Putiko更是喜歡走到哪裡睡到哪裡，生活過得慵懶又愜意。這天推主加班晚歸，沒想到一開門時竟見角落疑似有一不明生物，仔細一看竟然是Putiko靠著牆角仰躺在地板上，露出兩隻小短手與垂地的腮幫子，睡眼惺忪地看著推主。而推主眼角餘光一飄，又看見Chomi以同樣姿勢癱軟在另一頭，完全沒有要起身迎接奴才的意思！

推主見狀忍不住覺得太療癒，將照片分享在網路上，果然短短幾天就累積超過14萬人次按讚分享，許多網友都笑說：「看起來好欠吸」、「一定是等門太累了」、「貓：回來囉？罐罐呢？」、「當貓真的很爽」、「看到這一幕一整天的疲憊都消失了」。